GALERII | Tallinnas avaldati meelt Valgevene poliitvangidele paremate tingimuste loomiseks

„Vabadus on inimesele vajalik nagu vesi ja õhk. Kui need on olemas, sa ei saa neid asendada. Täna on Valgevenes 1500 poliitvangi, kes kannatavad iga päev füüsilise ja moraalse vägivalla all: nad kannavad koloonias äärmuslaste kollaseid silte, nad jäävad ilma kohtumistest ja kõnedest, neile ei anta kuude kaupa üle isiklikke kirju ja saadetakse kambritesse, kust paljud satuvad haiglatesse, kus neid pekstakse ja alandatakse.Kõigile lisaks võetakse vangidelt õigus osta poest kasvõi vett. Toetage valgevenelasi, kes kannatavad vabaduse pärast,“ teatasid korraldajad.