USA ühes osariigis keelati TikTok

Montana kuberner Greg Gianforte allkirjastas kolmapäeval seaduseelnõu, mis keelab rakenduse TikTok terves osariigis – see on esimene omataoline keeld Ameerika Ühendriikides. Eelnõu kohaselt keelatakse rakendusel TikTok tegutseda „Montana territoriaalses jurisdiktsioonis” ja nõutakse, et mobiilirakendusi vahendavad poed muudaksid rakenduse Montana elanikele kättesaamatuks.