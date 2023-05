Ema surnuks peksnud poeg otsib õigust Riigikohtus

Kuriteo pani Aivar toime 2021. aasta detsembris, kui häirekeskus sai kõne ühest Tartu Tammelinna majast. Helistajaks oli Aivar, kes teatas, et tema ema on surnud, on kirjutanud Delfi. Naisel tuvastati kehavigastuses ja politsei alustas menetluse. Uurimisandmeil oli poeg ema surnuks peksnud.

Süüdistuse kohaselt tekitas poeg emale mitmeid vigastusi. Kohtuprotsessil pole Aivar ennast süüdi tunnistanud. Tartu maakohus mõistis Aivari süüdi ning karistas teda kümne aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistusega. Aivari kaitsja vandeadvokaat Kalju Kutsar esitas maakohtu otsusele apellatsiooni, milles palus tühistada maakohtu otsus täielikult ning teha uus otsus, millega mõista Aivar õigeks. Tartu ringkonnakohus on asja arutanud, kuid otsus pole veel jõustunud, Aivari kaitsja on pöördunud nüüdseks Riigikohtusse.