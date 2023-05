Ilmar Raag Slava Ukraini skandaalist: ka mina olen süüdi, et ma ei küsinud õigel ajal õigeid küsimusi

Ma usun, et mu Ukraina teeb tõepoolest edusamme korruptsiooniga võitlemisel. Kogu Venemaa sõjaplaan seisnes ju tegelikult usus, et kõiki ukrainlasi on võimalik ära osta. Mina kuulsin esimest korda Toompea akadeemias, et korruptsioon on julgeoleku probleem ja kohe seejärel nägin selle piltlikku tõestusst. Praeguse sõja episood, kus Hersoni oblast anti liiga kiiresti ära, kandis märke, et mitmed ametiisikud olid tõenäoliselt rahaga ostetud reeturid.

Kuid praegu ei ürita Ukraina enam probleemi varjata. Kui avalikult teatatakse viimati ülemkohtu presidenti korruptsioonis, siis see tegelikult annab lootust. Venemaalt me ju taolisi teateid ei saa. Korruptsioonist kõige laiemas mõttes tuleb rääkida. Kui me nõustuksime hea mulje nimel vaikima maha korruptsiooni ja leppima juttudega rahvuslikust eripärast, siis me ju ainult tõukame Ukrainat järgmisse julgeoleku kriisi.

Teiseks ei tohi kordagi unustada, et Slava Ukraini mädapaiset ei avanud Ukrainat süüdistavad eestlased ega ka mitte lihtsalt ukrainlased, vaid seda tehti ühise tööga. Eesmärk on meil sama – ausam riik, mida ma tahame oma partneriks ka päriselt. Ka lihtsad ukrainlased tegelikult ootavad ausamat riiki.

Isegi kui Slava Ukraini loo vilepuhujal Oleksandr Tšernovil võib olla oma puudusi, ei muuda miski fakti, et ta otsustas oma rahuliku teenistuse ja tegelikult ka ülejäänud eluga riskides hakata rääkima tõde. Selliseid inimesi on Ukrainas veel ja nad annavad lootust.

Ka mina tahan aidata nii neid, kes võitlevad rindel vahetult agressoriga, aga ka neid, kes võitlevad parema riigi eest Ukraina tagalas. Mõlemad võitlused on väga rasked. Isegi MTÜ Slava Ukraini puhul ei tohi unustada, et tegelikult aitavad Ukrainat väga paljud organisatsioonid ja nende kõigi panus kokku on ilmselt suuremgi kui Slava Ukrainil. Ka Slava Ukraini sees jõudis enamus abist ikkagi kohale, sest enamus Slava Ukraini töötajatest olid ausad ja pühendunud inimesed.

Kuidas siit siis edasi minna? Olen kuulnud, et erinevad Ukrainat abistavad organisatsioonid on mõelnud ühiste reeglite harta peale, mille järgmine vähendaks riske ja annaks ka ühiskonnale parema võimaluse oma annetuste kontrolliks. Väga hea. Aga see ei lahenda minu probleemi.