Eesti ja Läti alustavad keskmaa õhutõrje hankimisel läbirääkimisi Saksa ettevõttega

„Mul on väga hea meel, et oleme koos Lätiga jõudnud uue verstapostini keskmaa õhutõrje ühishankes. See on kahe riigi kaitsekoostöös ajaloolise tähtsusega ühisprojekt, sest sellises mahus ühishanget pole me koos varem ellu viinud,“ ütles Eesti kaitseminister Hanno Pevkur.