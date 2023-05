Läbi ukse venna surnuks tulistanud mees tahab vanglast ennetähtaegselt välja

Süüdistuse kohaselt tappis Heiki 2018. aasta 2. juuli hilisõhtul Pärnumaal Ahaste külas oma vanema venna Aivari. Alkoholi tarvitanud Heiki tuli talumaja juurde, kus 55aastane Aivar üksinda elas. Napsisel Heikil oli kaasas laetud püstol Makarov, mis oli registreeritud tema nimele, on varasemalt kirjutanud Õhtuleht. Vendade vahel tekkis tüli, kuna Aivar ei tahtnud nooremat venda majja lubada. Vennad olid aastaid vaielnud pärandi üle, on kirjutanud ERR. Sõnavahetuse järel tulistas Heiki oma venda läbi talumaja suletud välisukse. Kõik püstolist välja tulistatud seitse kuuli tabasid ukse taga seisnud Aivarit, kes suri saadud haavadesse kohapeal.

Pärnu maakohus mõistis Heiki üheksaks aastaks vangi. Mees väitis nii eeluurimisel kui ka kohtus, et tulistas enesekaitseks. Nüüd on esitanud Heiki kaitsja Riigikohtule määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsusele, mis puudutab mehe tingimisi enne tähtaega elektroonilise valve kohaldamisega vangistusest vabastamata jätmist.