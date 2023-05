OTSEBLOGI | Ukraina tõrjus öösel massiivset droonirünnakut Kiievi vastu. Zelenskõi kohtub Jaapanis Bideniga

Venemaa välisministeerium teatas, et USA endine president Barack Obama on nende 500 USA kodaniku hulgas, kes määrati sanktsioonide nimekirja vastuseks Washingtoni väljakuulutatud sanktsioonide viimasele ringile.

Saudi Araabia on teatanud, et on Venemaa ja Ukraina konfliktis ametlikult neutraalne, ütles Saudi Araabia välisminister.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles CNN-ile, et ta ei ole ikka veel valmis toetama Rootsi NATO liikmelisust, korrates oma väidet, et Stockholm on lubanud terroriorganisatsioonidel riiki varjuda.

Venemaa siseministeerium andis välja vahistamiskäsu Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) prokuröri kohta, kes koostas määruse Vladimir Putini vahistamiseks sõjakuritegudes süüdistatuna.

USA president Joe Biden ütles G7 juhtidele, et Washington toetab liitlastega ühiseid jõupingutusi Ukraina pilootide väljaõpetamiseks F-16 hävitajatel. CNN kirjutas neljapäeval, et Bideni administratsioon on andnud Euroopa liitlastele teada, et USA lubab neil eksportida Ukrainasse hävitajaid F-16.

Ukrainas kannatada saanud õhutõrjesüsteem Patriot on juba remonditud ja täielikult töökorda saadud, teatas Pentagon.

Pärast seda, kui Venemaa nõustus sel nädalal taas pikendama Musta mere teraviljaalgatust, ähvardab see lasta lepingul aeguda, kui lääneriigid ei täida nõudmisi teatud sanktsioonide tühistamiseks.

Musta mere teraviljalepet pikendati kahe kuu võrra.

Rongiliiklus Krimmis Simferopoli ja Sevastopoli vahel peatati neljapäeval. Väidetavalt jooksis rööbastelt viis kaubarongi vagunit.

Norrasse põgenenud endine Wagneri palgasõdur Andrei Medvedev soovib Venemaale naasta. „Otsustasin hiljuti, et olen valmis Vene Föderatsiooni naasma. Pöördusin Venemaa Oslos asuvasse saatkonda, et saada abi tagasituleku hõlbustamiseks,“ ütles Medvedev.