Peretüli: politsei uurib kummikute süütamist

Juhtum leidis aset aprillis, kus Järva vallas teatati häirekeskusele, et kortermaja koridor on suitsu täis. Helistaja sõnul oli keegi näinud, et üks inimene olevat aknast alla hüpanud. Päästjad leidsid korteriukse tagant põlema pandud kummikud, mis selleks ajaks olid juba kustunud. Kuna jalanõud olid tahtlikult süüdatud, kutsuti sündmuskohale ka politsei. Järva Teataja andmeil oli tegemis peretüliga, kus vihane abikaasa oli jalanõud ukse taga põlema pannud.

„Selle juhtumi puhul alustati väärteomenetlust vara kahjustamise osas,” ütles politsei pressiesindaja Anu Villmann. Tekitatud varaline kahju on selgitamisel. Võimalikule süütaja osas veel väärteootsust ei ole.