Politseis on kaks mesilasperet

Mullu oli politseimaja katusel kolm mesilasperet. Eelmisel hooajal korjasid mesilased 95 kilogrammi mett ning sellest on praeguseks enamus kingitud politsei-ja piirivalveameti koostööpartneritele, sõnas PPA pressiesindaja Annika Maksimov. Varasemalt on kirjutatud, et kuna asfaldilt midagi korjata pole, ei tohiks PPA mesilased töötajaid ja kliente häirida.