Politsei tõi veisekasvataja sundkorras kohtusse

Tiiule on esitatud süüdistus vägivallas võimuesindaja suhtes. Tema süüasja arutab Pärnu maakohus ja varasematele istungitele pole ta kohale ilmunud. Läinud nädalal oli asi taas arutusel. Kohtu pressiesindaja Hedy Tammelehe sõnul tõi politsei Tiiu kohtusse sundkorras. Postimees on kirjutanud, et Tiiu ründas mullu jaanuaris süüdistuse järgi PTA endist ametnikku Tiina Kukke, kui politsei abiga mindi tema perelt kariloomi ära võtma. Tegemist oli loomade sundvõõrandamisega.