Tranpordiamet käib bussifirmaga tegevusloa pärast kohut

Ühistranspordiseaduse kohaselt on tasu eest korraldatav sõitjatevedu bussiga ühenduse tegevusloa ja ühenduse tegevusloa tõestatud koopiata keelatud, selgitas Erki Varma transpordiametist. Tema sõnul tegi Harju maakohus transpordiametile negatiivse otsuse, põhjendades seda teos väärteotunnuste puudumisega. „Transpordiamet leiab, et õiguslik regulatsioon on selge ja veoettevõtte poolt lubadeta reisijate vedu teostada ei või. Teo toime panemise osas vaidlust ei ole.”