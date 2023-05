Karis: eeldan, et see teenetemärk tuuakse ise ära, ja et ma ei pea seda küsima minema

„Ma küll pigem eeldan, et see teenetemärk tuuakse ise ära, ja et ma ei pea seda küsima minema,“ vastas riigipea Alar Karis Tartu Postimehe ajakirjanikule. Riigipea lisas, et õigusriigis peaks juhtunusse esmalt selgust tooma kriminaaluurimine.