JUBE VAATEPILT: maaomanik leidis oma metsast koduloomade korjused

„Soojaga juba mädanema hakanud vasika lõhna on 50 meetri kaugusel asuvale kruusateele tunda. Suurema osa lambast on metsloomad tänaseks juba ära lohistanud, ainult villakuhilad on veel järel,“ kirjeldab Põlvamaa maaomanik oma metsas avanenud vaadet.