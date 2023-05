KOSMOS OOTAB! Kim Jong-un käis tütrega Põhja-Korea esimest luuresatelliiti inspekteerimas

Valgetes ja sinistes kitlites teadlastest ümbritsetud Kimile oli too visiit esimene avalik ülesastumine kuu aja jooksul. Nagu viimasel ajal tavaks, ilmus ta avalikkuse ette koos oma kümneaastase tütre Kim Ju-aega, kes on varemgi koos temaga raketikatsetustel kvaliteetaega veetnud. (Meenutagem, et salatseva diktaatori puhul pole päris täpselt teada tema laste arvgi, ent tõenäoliselt on neid kolm. Ju-ae puhul võib aga spekuleerida, et teda veetakse ehk avalikkuse ette põhjusel, et temast võib saada isa mantlipärija.)