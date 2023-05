VASTUOLU: Lauri Hussari sõnul pole E200-l Lehtmega enam mingit pistmist, aga fraktsiooni esimees lubab skandaaliga lahkunut toetada

Erakonna esimees Lauri Hussar kinnitab, et kuna Lehtme pole partei liige, ei kavatse erakond teda kohtuvõitluses toetada: „See on ikkagi Slava Ukraini asi, mitte Eesti 200 asi.“

See-eest fraktsiooni esimees Marek Reinaas kirjutab erakonnakaaslastele vastupidist: „Ta (Lehtme – E. J.) peab teadma, et vajadusel on meie meeskond talle toeks.“

Reinaasa kirjas on teisigi huvitavaid lõike. See on Lehtme osas oluliselt kaitsvam kui partei esimehe Hussari avaldused.