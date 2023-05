Ukrainlaste skeem, lätlastest pätid ja eestlaste raha: aasta jooksul üle piiri liikunud kümneid tuhandeid eurosid sularaha tehti krüptoks

„Salaoperatsioon ebausaldusväärse pangatöötaja kontrollimiseks.“ Just nii määriti tallinlasele Jevgenile (ohvrite nimed muudetud) selle aasta alguses pähe pettus, mis mõnevõrra erineb levinud „helistan pangast, palun sisestage oma SMART-ID-kood“ skeemist. Sedapuhku soovisid kurjategijad kätte saada pahaaimamatu ohvri sularaha, et see viia Lätti. Sarnaselt eelkirjeldatud skeemiga on ka selle taga Ukrainas paiknevad kõnekeskused.