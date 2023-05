Johanna-Maria Lehtme riigikogust lahkumishüvitist ei saa

Slava Ukraini rahaskandaali keskmes Johanna-Maria Lehtme põhjendas täna riigikogust lahkumist: „See on minu isiklik otsus. Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla.“ Naine ei soovinud anda hinnangut talle esitatud süüdistustele, kuid lisas, et annab ammendavad vastused õiguskaitseorganite algatatud menetlustes.