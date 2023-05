JUHTKIRI | Eesti 200 esimene täht langes. Partei usaldusväärsus sai korraliku hoobi

Eesti Ekspressis räägib Refomierakonnaga seotud Lehtme endine kolleeg ja tööandja, kuidas noor naine jäi aastaid tagasi vahele varguskahtlusega. Ta saatis hoiatused laiali kohe, kui kuulis Lehtme uuest rollist. Tulemus – vaikus. Kuni tänini, mil erakonna esindajad väidavad, et lugesid kõike ajalehest. Ei usu, karjuks lavastaja tagumisest reast. See on uskumatult halb ja küüniline kooliteater käiatud teemal: taas teati, aga ei tehtud midagi.

Lehtme probleemid said alguse enne valimisi. Juba siis liikusid lood, et midagi on selles MTÜs, mis on eestimaalastelt kogunud miljoneid eurosid, väga valesti. Poliitspinn vastu tuli võimas – see olla kõigest vastaste valedega hämamine, et hea kandidaadi võimalused nurja ajada.

Lehtme osutuski muidu säravate isiksute nappuses erakonna häältemagnetiks, kogudes oma ringkonnas võimsa, üle 5000 ulatuva saagi. Eesti 200-l on olnud põhjust tema üle uhke olla. Ent just samal põhjusel oleks pidanud olema ka kriisiplaan. Seda aga ei tekkinud. Erakond keerutas, vältis küsimusi ja lihtsalt ignoreeris kahtlusi, mis puudutasid nende peamist kuldvasikat.

See ei ole uus poliitika. See on väga tuttav vana-kooli-stiilis keerutamine, küüniline ja rumal. Meenutagem Reformierakonda Silvergate'i ajal. Või Keski mistahes viimase aja kriisis. Eesti 200 juht Lauri Hussar, endine ajakirjanik, peaks teadma, et kui meedial on kont nii pikalt ja tugevasti hambus, peab kriisiplaan valmis olema ning seda tuleb hakata ellu viima.

Ent ikkagi – vaikus. Kuni reede lõunani. See on olnud kõrvulukustav. Eesti 200 pole muidugi ka varem hea ja kiire suhtekorraldusega silma paistnud – meenutagem nende nelja aasta tagust trammipeatuste aktsiooni, mis jagas eestlasi ja venelasi paremale-vasakule. Algne terav idee lubati poliitilistel vastastel keerata enda vastu.