GALERII | HÄSTI PEIDETUD LINN: tuhamäe tipus kimavad mootorratturid, korteri saab kätte alla 10 000 euro

Püssi on Eesti üks väiksemaid linnu. Lõuna poolt tulijat ei suuna sinna ükski teeviit, ka GPS satub korduvalt segadusse. Samas on see harrypotterlikult peidetud linn vägagi olemas. Püssi üks jõulisemaid maamärke on valge tuhamägi, mille tipus lehvib sinimustvalge. Kohaliku motoklubi liikmete sõnul käib tuhamäe otsas sõitmas pool Eestit. Kas pole ohtlik mootorrattaga tippu sõita? Motomehed kostavad, et pole hullu, tuhk on pehme. Ekstreemspordi võlud!