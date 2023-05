GALERII | Meedikud värskendasid Ukraina kogemuste pealt oma võitlusvõimet

Õppusel osalesid kaitseväelased („patsiendid“), vaatlejad, hindajad ja meedia. Õppuse eesmärk on kontrollida haigla kriisiplaani toimimist ja harjutada läbi masskannatanutega sündmuse lahendamine. Läbi mängiti haigla, kriisimeeskonna ja operatiivstaabi koostöö suurõnnetuse korral ning harjutati masskannatanute käsitlemist haiglas.

Kevadtormi raames toimunud mitmepäevase täiendõppe, milles osales 1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni meditsiinikompanii, eesmärk oli oma teadmiste värskendamine lähtuvalt Ukraina sõja kogemustest.

„Üksus, mille isikkoosseis teab, et nad saavad haavata saamise korral adekvaatset abi, suudab talle pandud ülesandeid täita efektiivselt,“ ütles 1. jalaväebrigaadi meditsiiniohvitser kolonelleitnant Indrek Olveti, kelle sõnul on Ukraina sõda tõestanud efektiivselt toimiva meditsiiniteenistuse olulisust sõdivate üksuste võitlusvõime tagamisel. „Vene armee on jällegi kujukaks näiteks, milline on üksuste võitlustahe siis, kui neil puudub tänapäevane ja efektiivne meditsiinisüsteem.“

Õppuse Kevadtorm raames kogunesid Tapale 1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni meditsiinikompanii reservväelased, kellest paljud on tsiviilelus arstid, parameedikud, autojuhid või muud oma eriala spetsialistid. Esimesel päeval said reservväelased kompanii parameediku õppe, millega värskendati varasemaid teadmisi lahingkannatanu päästmisest. Teisel päeval harjutati kaitseväe välihaigla püstitamist.

„Kuna Ukraina sõda on näidanud konteinertaristu selget eelist telkide baasil taristu ees, siis on sarnase konteinervälihaigla hankimine praegu mõlemale brigaadile peamiseks varustuse täiendamise ja uuendamise projektiks,“ ütles kolonelleitnant Olveti. „Muu meditsiinivarustuse osas oleme saanud kinnitust, et hetkel olemasoleva varustusega saab igati adekvaatselt ja efektiivselt tagada meditsiinilist abi brigaadi tasandil.“

Tänavu keskendub meditsiinikompanii väljaõpe isikkooseisu tehniliste oskuste arendamisele, kuna Ukraina sõja näitel peab meditsiiniüksus sageli olema võimeline kiirelt sooritama manöövrit, et vältida üksuse sihtmärgistamist ning tagada personali kaitstus. „Samuti antakse juhtivale isikkoosseisule juhtimisalane baasväljaõpe, et võimalikult efektiivselt täita oma sõjaaja ülesandeid allüksuste ülematena,“ lisas kolonelleitnant Oleveti, kelle sõnul on meditsiinikompanii reservmeedikutel kõrge motivatsioon ja õpitahe.

Lisaks meditsiinialastele teadmistele tuletasid reservväelased meelde relvakäsitlemise oskused ning käisid lasketiirus laskmas kaitseväe automaatrelvast R-20. Teadmiste värskendamise järel suundus osa meditsiinikompaniist õppusele Tervex.