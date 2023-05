Meelis Oidsalu esitas MTÜ Slava Ukraini kohta kuriteoteatise

„Eelmisel nädalal, pärast seda, kui riigiprokuratuur tegi teatavaks kriminaalasja alustamise, esitasin kuriteoteatise MTÜ Slava Ukraini suhtes. Olin seda kaalunud varem, aga tahtsin anda võimaluse, et MTÜ ise klaariks need kahtlused avalikkuses ise ära,“ seletas Oidsalu.

Oidsalu arvas, et iga avaldusega nii MTÜ kui Eesti 200 juhtide poolt kadus järjest rohkem ära piir kahe organisatsiooni vahel. „Et me ei saagi enam aru, kus lõpeb Eesti 200 ja algab MTÜ Slava Ukraini,“ kritiseeris Oidsalu.

Oidsalu rõhutas, et praegu pole veel täpselt kõike teada, küll aga on põhjendatud kahtlused, et annetused ei jõudnud õigesse kohta. Sealjuures on kõige suuremaks kannatajaks Ukraina rahvas, kellele see abi pidi minema.

„Kahtlus on ka selles, kas minu 1005 eurot sinna jõudis. Kuna peaprokurör Parmas ka oma ametiaja alguses rõhutas, et tuleks tegeleda taastava õigusega ehk riigi sekkumine peaks kuritegusid üritada ümber pöörata, mitte ainult karistada, siis see võimalus siin on. Sellest lähtuvalt ka avalduse prokuratuurile tegin,“ selgitas Oidsalu.

Oidsalu avaldas lootust, et juhtumit uuritakse ja siis taastatakse olukord. „Kui kuskil nö vedeleb see raha, kellegi arvel, kus ta ei peaks olema, siis see raha võiks sealt liikuda ikkagi sunnitult või muul viisil abivajajateni. See oli selle MTÜ püha ja tegelik taotlus.“

Oidsalu rõhutas, et ükski annetaja ei annetanud raha MTÜle, et nad saaksid ise oma äranägemise järgi toimetada, vaid seal olid välja kuulutatud selged projektid, milleks raha läks.