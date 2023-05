Lehtme lahkub riigikogust. Hussar: Lehtme kiire ja otsustav samm on selline, mida on vaja rohkem Eesti poliitikas

„See on minu isiklik otsus. Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla,“ lausus Lehtme. Ta ei soovi anda hinnangut talle esitatud süüdistustele, kuid kinnitab jätkuvalt, et annab enda ammendavad vastused õiguskaitseorganite algatatud menetlustes.

Johanna-Maria Lehtme ei ole erakonna Eesti 200 liige. Tema asemel tuleb riigikokku Eesti 200 fraktsiooni Züleyxa Izmailova.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar kommenteeris Lehtme lahkumist ajakirjanikele ja ütles, et Lehtme teavitas teda Eesti 200 fraktsioonist ja riigikogust lahkumisest, põhjendades, et saab end sellisel juhul kaitsta ja anda õiguskaitseorganitele kõik vajalikud vastused seoses Slava Ukraini kriminaaluurimisega. Lehtme soov on, et erakonnale ei langeks varju. Hussar tunnustab tema otsust. Hussari sõnul on oluline ka, et riigikogu maine ei halveneks.

Hussarilt küsiti, kas ta rääkis Lehtmega tänastest uudistest. Hussar rääkis temaga esmaspäeval ja täna, vahepeal ei osalenud Lehtme riigikogu töös tervislikel põhjustel. Hussar ütles, et teemat on fraktsioon põgusalt käsitlenud ja Lehtme seisukohad on olnud valdavalt sama. Hussar soovitas ära oodata uurimise tulemused.

Hussar ütles, et ta pole Annika Arrasega suhelnud ega nende teemadega varem kursis olnud.

Hussarilt küsiti, kas ta nõustub Eesti 200 fraktsiooni juhi Marek Reinaasa hinnanguga, et käimas on meediakampaania ja Eesti Ekspress läks eriti isiklikuks. Hussar ütles, et endise ajakirjanikuna arvab ta, et ajakirjanikud peavad saama oma küsimusi küsida.

Hussari sõnul lahkub Lehtme riigikogust omal initsiatiivil.