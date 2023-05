NÄDALA TIPUD | Opositsiooni murdmine, Peipsi nukker seis ja hea sääseaasta algus

Meie parlamentaarne kultuur on aastakümnetega jõudnud lõpuks seisu, kus karvupidi kokkuminekust on puudu veel vaid väike samm. Peipsi järve tervis ei anna rõõmustamiseks mingit põhjust. Tallinn saab ööbussid, transiidiäri katkemine on kaubaveod raudteel kiratsema pannud ja meie juhtiv putukateadlane on tänavuse sääseaasta heaks hinnanud.