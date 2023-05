ON IKKA ÕIGE AEG? Pisipoja värske ema: „Olin väsinud tuttavate hirmupaanikast, et kas lapse isa on õige ja ega ma sõda ei karda!“

„Tean, et minu tutvusringkonnas on laste saamist edasi lükatud just viimaste aastate sündmuste tõttu. Nii koroona, sõja kui majanduslike raskuste pärast. Mind need ei takistanud, kunagi pole seda „õiget aega“. Tuli lapsesoov, tegin ära,“ räägib kolmekümnedates naine, kes sai pisipoja emaks möödunud suvel.