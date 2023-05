TAHAN OMA RAHA TAGASI! Slava Ukrainile oma kolmekohalise sünnipäevakingi annetanu: mul on sõprade ees piinlik

Eelmisel sügisel palusin oma sünnipäevakülalistel mahutada kingitus ümbrikusse, et teha korraga suurem annetus Ukraina inimeste toetuseks. Nüüd on mul piinlik enda pärast ja häbi sõprade ees. Usk heategevusse on saanud sellise põntsu, millest annab toibuda.