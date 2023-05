KAS LEHTMELT REBITAKSE SÄRAVAD AUTASUD? Esimene tiitel võeti juba ära. Eesti 200 asejuht: uus info muudab meie suhtumist

Eesti Ekspress väidab reedel avaldatud artiklis, et heategevusliku MTÜ Slava Ukraini endine juht Johanna-Maria Lehtme jäi varasemas töökohas vahele segaste rahaasjadega ja pidi seetõttu ametist lahkuma. Tegu on kahtlustustega, Lehtmet ei ole kohtus süüdi mõistetud. Riigiprokuratuur alustas 9. mail kriminaalmenetlust, et uurida, kuidas Slava Ukraini kasutas Ukraina toetuseks kogutud raha. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi.