Kolonel Rebo: oodata on sõjategevuse aktiivset kasvu, sest Ukrainas on ilm paranemas

Käimasoleva nädala jooksul on mõlemad pooled sooritanud erinevatel rindelõikudel rünnakuid. Tegemist ei ole suurte läbimurrete või lahingutega, pigem on need kujundavat laadi ja lokaalse tähtsusega.

„Bahmuti linna sees on Putini režiimi väed suutnud edeneda, aga edela ja loodeosas on edu saatnud ukrainlasi. Bahmutis käib jätkuvalt aktiivne sõjategevus,“ sõnas Rebo.

„Seal on näha kolmeliinilise kaitseliini väljaehitamist, millel on tugevad positsioonid. Asulad on 360 kraadi kindlustatud. Sinna on loodud ka miinivälju ja loodud erinevaid tõkkeid, draakonihammaste ja kõige selle näol. Näha on, et Vene Föderatsioon on mures, kas tal õnnestub neid alasid hoida seal. Kindlustustegevused käivad pidevalt,“ märkis Rebo.