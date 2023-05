SAJANDI ÜLEUJUTUS: Itaalias sadas loetud päevadega alla kuue kuu jagu vihma. Hukkunud on vähemalt 13 inimest

Itaaliat tabas nädala keskel tõsine looduskatastroof. Vaid loetud päevadega sadas alla kuue kuu jagu vihma, mis tekitas põhjapoolses Emilia-Romagna maakonnas kaose – arvatakse, et tegemist on Itaalia viimase saja aasta kohutavaima üleujutusega. Neljapäeva õhtuse seisuga oli looduskatastroof nõudnud 13 inimelu, ent päästetööd veel käivad. Hinnanguliselt on jäänud kodutuks 20 000 inimest.