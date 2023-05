Eesti Ekspress: Johanna-Maria Lehtme pidi varasemast töökohast lahkuma segaste rahaasjade tõttu

Milttoni eestvedaja Annika Arras rääggib, et Euroopa naiste akadeemias ning suhtekorraldusfirmas Miltton töötamise ajal oli „Lehtme võltsinud kuludokumente ja omastanud selliselt neljakohalise arvu eurosid“.

Arras lubas Lehtmele, et lugu jääb vaid nende kahe vahele tingimusel, et ta ei tee midagi sellist enam mitte kunagi. Lisaks sai Lehtme kaasa hoiatuse, et kui ta peaks kunagi ebaausal eesmärgil ära kasutama Arrase kaudu saadud kontakte, hakkab Arras rääkima.