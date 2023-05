OTSEBLOGI | Zelenskõi osaleb Hiroshimas toimuval G7 tippkohtumisel

Juba teist aastat toimuv Venemaa sissetung Ukrainasse on päevakorras kõrgel kohal, kui G7 liidrid kogunesid reedel Hiroshimas. USA on juhtinud karme sanktsioone Venemaa ettevõtetele, pankadele ja eraisikutele; eelseisvate teadaannete eesmärk on kinnitada maailma suurriikide otsust Ukrainat toetada ja Moskvat pigistada.