JUHTKIRI | Ukraina äri eripärad

Ukraina on viimasel ajal lisaks sõjale jõudnud meie uudistesse ka korruptsioonijuhtumitega. MTÜ Slava Ukrainiga seotud kahtlused on tõsiselt kõigutanud eestlaste annetamisusaldust kõigil rinnetel. Ka need, kes koguvad raha haigete laste heaks, on täheldanud rahavoogude kokkukuivamist. Mis teha, usaldust on kerge kaotada, ent raske tagasi võita.

Kuid siin peaks siiski endale asjad selgeks tegema. Ühe MTÜ võimalik sahkerdamine ei tähenda, et kõik sealsed abiorganisatsioonid on kahtlased. Kasutagemgi siis seda kriisi selleks, et jõuda järeldusele: enne annetuse tegemist tuleb kontrollida, kuhu minu raha läheb ja mida sellega tehakse. Esimese emotsiooni pealt, klomp kurgus, kuhu tahes ülekannet teha on igal juhul halb praktika.

Ukraina needus võinuks ka meid tabada. Paljuski võib seda maad näha ühe võimaliku stsenaariumina meie saatusest, kui me poleks pärast iseseisvuse taastamist riigi reformimist nii valusalt ette võtnud. Ukraina tee on olnud teine. Võrratult suurem riik, rohkem eri regioone ja mentaliteete. Igal juhul edumeelne riik, mis vaatab vankumatult läände. Kiiev, täpsemalt Kõjiv on Vana-Vene riigi ehk iidse Russi pealinn ja Moskvale alati ülalt alla vaadanud. On öeldud, et Ukraina näitab Venemaale teed ja see panebki president Vladimir Putini värisema. Sest see näitab demokraatiat ja läänelikke väärtusi.