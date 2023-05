Vana perearst kolis ära, uut valida ei lasta | Pahane pensionär: „Edaspidi kutsun kiirabi!“

Üks on kindel: kui perearstil on vähem kui 1600 patsienti, pole tal õigust keelduda, kui patsient elab tema teeninduspiirkonnas.

Probleeme tekib põhjusel, et paljud perearstid on nimistust loobumas. Palju leidub ka perearste, kes kolivad teise piirkonda. „Vanemate inimeste puhul tekitab see päris suure barjääri: kas nad pääsevad arstile või mitte. Öelda tänapäeval, et inimesel on õigus perearsti vabalt valida ja vahetada – see kipub jääma loosungiks, mis ammu enam ei kehti,“ ütleb perearstide seltsi juht Le Vallikivi.