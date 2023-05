Suvel võib Pärnus ööl vastu reedet müüa alkoholi kella neljani

Praegu on alkohoolsete jookide müük kohapeal tarbimiseks Pärnus ja tema osavaldades keelatud esmaspäevast reedeni öösel kella kahest kuueni ning laupäeval, pühapäeval ja riigi- ja rahvuspühadel öösel kella neljast seitsmeni. Volikogu otsustas suviseid piiranguid leevendada ja lubas 1. juunist 31. augustini ööl vastu reedet alkoholi müüa mitte kella kaheni, vaid kella neljani hommikul. Muid muudatusi ei tehtud, sügisest on alkoholimüük ööl vastu reedet taas lubatud üksnes kella kaheni.

Alkohoolsete jookide müügi pikendamist kahe tunni võrra soovisid ettevõtjad, kellele on suvi peamine teenimise võimalus. Arvestades, et Pärnu on kuurortlinn ja alkoholimüügi piirangute tõttu on õigusrikkumiste arv kesklinnas vähenenud, tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku lisada öö vastu reedet suvekuudel nende päevade hulka, mil alkoholimüük on lubatud hommikul kella neljani.