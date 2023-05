EBAÕNNE JÄTK: riigisaladuse loast keeldunud Tallinna Sadama varurahvakohtunik sai protsessilt kinga

Sadama kriminaalasja arutamist juhtival kohtunikul Kristina Välistel polnud teist valikut. Eelmisel nädalal üllatas varurahvakohtunik Veermets kohut uudisega, et tema ei taotle endale täiesti salajase tasemega riigisaladuse luba. Sel nädalal andis mees teada, et seoses tööle asumisega on tal keeruline rahvakohtunikuna jätkata.