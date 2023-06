Eneserahuldamine on vajalik osa elust

Teine fantastiline viis – naised - enda eest hoolitsemisel on armukuulid (tupekuulid). Ehkki, arvatakse, et armukuulid on pigem mõeldud sünnitanud naistele vaagnapõhjalihaste treenimiseks – mis on ka tõsi – võivad armukuule kasutada kõik naised, kes soovivad oma voodielamusi elavdada. Nimelt on uuringud näidanud, et sage vaagnapõhjalihaste treening armukuulidega, aitab vahekorra ajal saada pikemaid ja intensiivsemaid orgasme.

Armukuule on erinevast materjalist – klaas, silikoon, kivi (mineraal), abs-plastik ja neil kõigil on oma eelised. On olemas seest täiskuulid, aga ka liikuva sisuga, mis pakuvad lisatoonust ja „vibratsiooni“ Sinu sees olles. Ikka selleks, et valikuvõimalus oleks avar ning leiaksid enda jaoks just selle õige. Armukuule võimalik tellida ka komplektina, et järkjärgult raskust lisada ning suurendada vaagnapõhjalihaste treeningut.

Üldreegel on, mida väiksem ja raskem on armukuul, seda rohkem peavad olema lihased treenitud, et kuuli sees hoida, ehk edasijõudnule. Algajale on kuul kergem/suurem, et oleks lihastel kergem „kinni hoida“. Erandiks on näiteks mineraalsetest kividest kuulid, kuna nende puhul on lihtsalt suurem kuul füüsiliselt raskem kui väiksem kuul.

Tavapärastele armukuulidele lisaks on ka vibratsiooniga ja nutikuulid, mille puhul on juures ka nauding. Samas klassikalist Lelo Luna Smart Bead’i, mis mõõdab sinu treenitust ja muudab taset vastavalt sellele, saab kasutada ka tavalise minivibraatorina. Ja hoopis mängulisemad on Perifit ja Elity Anura, mis muudavad tüütu vaagnapõhjalihaste treenimise meelelahutuslikuks nutimänguks.

Lõpetuseks, enese eest hoolitsemine on üks tähtsamaid samme nii vaimse kui ka füüsilise tervise hoidmisel. Väga palju pole räägitud, et just eneserahuldamine on selleks üks võimalus, sest sellega käib kaasas justkui tabuteema. Aga uuringud on näidanud, kuidas korrapärane orgasmi kogemine on loonud inimeste ellu väga palju positiivseid muutusi.

Tehke esimene samm juba täna positiivsema tuleviku ja heaolu nimel ning leia endale Kirg.ee lehelt just see sobiv mänguasi, pesu, õli või muu eneseväljenduse viis, mis lubab Sul taasühenduda iseendaga intiimselt ja nautida omaenda seltskonda. Südamlik aplaus Sulle selle eest, et asud tegutsema enda parima hüvangu nimel!