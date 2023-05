MART SOIDRO | Vaikiv ajastu või järjekordne mudamaadlus riigikogus? Aga eks maadlemine olegi ju meie rahvussport

Näiteks olümpia vabamaadlusvõistlus koosneb kahest kolmeminutilisest perioodist, mille vahel on 30-sekundiline paus. Kui maadlejatel ei õnnestu selle aja jooksul konkurenti selili panna, võidab see rammumees, kellel on rohkem punkte. Kui punkte on võrdselt, võidab see maadleja, kellel on vähem kohtuniku hoiatusi.