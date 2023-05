VIDEO | Kallas avaldas jahmatavad numbrid: võibolla tõesti on Kõrgõzstaniga meeletu ärivahetus, aga ma kahtlustan, et see on hoopis millekski muuks

„Meie ühine eesmärk peaks olema see, et sõda lõppeks. Kui sanktsioonidest hiilitakse kõrvale, siis see seda eesmärki ei kanna. See võib olla äriliselt lühiajaliselt kasulik, aga pikaajaliselt on see kindlasti probleem, kui meie julgeolek siin kuidagi kõigub,“ lisas Kallas.

Kallas rõhutas, et tegemist on üle-Euroopalise probleemiga, millele tuleb otsida üle-Euroopalisi lahendusi: „Ainult Eestis sanktsioonide tegemine probleemi ei lahenda, sest eksport liigub lihtsalt siis mõnda teise piiririiki. Oleme teinud omad ettepanekud ja me saame neid arutada.“

Kallas: Keskerakond, tulge ära sellest vägivaldsest suhtest EKREIKEga

Kallas rääkis, et temalt on küsitud, kas valitsus ei võiks riigikogule uut kodu- ja töökorda kirjutada, et lõpetada kriis, mis on opositsiooni poolt valla päästetud.

„Minu vastus sellele küsimusele on selge ei, sest me ei kavatse sekkuda riigikogu töösse. Meil on võimude lahusus ja riigikogu peab oma tööd ise korraldama. Ma austan põhiseadust. Riigikogul on olemas kõik hoovad selleks, et olukorda ohjeldada. Soovin neile selgroogu, pealehakkamist, julgust ja arusaamist, mis on riigikogu esmane põhiseaduslik funktsioon,“ ütles Kallas.

„Küll aga võin pakkuda tõlkeabi teile, samaks aru, millega riigikogus tegemist on. Teadupärast on EKRE selgelt välja öelnud, et nad ei kavatsegi valimistulemust aktsepteerida. Ilmselt on nad selle narratiivi ümber suutnud koondada teised valimised kaotanud erakonnad, ehk siis vana hea EKREIKE. Õnneks on EKREIKE praegu opositsioonis, mitte koalitsioonis,“ rõõmustas Kallas.

Kallas tunnistas, et tal on kahju näha, et Keskerakond ja Isamaa on sellesse selliselt kaasa kistud.