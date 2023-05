Kohale jõudnuna said päästjad kohe aru, et nii pisikesi olevusi sügavalt elumaja katuse tuulekastist päästes peab eriti ettevaatlik ja õrn olema. Päästeoperatsioon kestis ligi 45 minutit ning seejärel anti viis väikest kassi üle Cats Help vabatahtlikele, kes nende eest edasi hoolitsesid.