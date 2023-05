Erakordse õuduse Lille kodus üle elanud lastel on õigus hüvitist nõuda

Viru maakohus on karistanud tingimisi vangistusega Rakvere Lille kodu endiseid tegevusjuhendajaid, kes väärkohtlesid neist sõltuvaid erivajadusega lapsi. Maarja Krais-Leosk Eesti Puuetega inimeste kojast kirjutas õiguskantslerile seoses Rakvere Lille Kodus toimunud väärkohtlemise juhtumiga ja tema hinnangul on tehtud kohtuotsus ebaõiglaselt tagasihoidlik ning riivab kodanike õigus- ja õiglustunnet. Ka on ta mures, et kriminaalmenetluse käigus ei arvestatud kannatanute üleelamisi piisaval määral tulenevalt nende puudest. Õiguskantsler leiab, et kehtivad õigusnormid ja asutuste sisekontrollisüsteemid ei kaitsnud piisavalt eriti haavatavate lapskannatanute õigusi.

„Pole teada, miks otsustasid kannatanute esindajad kriminaalmenetluse käigus tsiviilhagi esitamata jätta, kuid on oluline, et hagi esitamise võimalus on kannatanute esindajatel ka praegu. Kehavigastuse tekitamisest või tervise kahjustamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitamiseks kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama. Lisaks süüdimõistetutele on võimalik esitada kahju hüvitamise nõue ka süüdimõistetute tööandja vastu,“ teatab õiguskantsler. Ta palub riigikogul kaaluda, kas oleks põhjust kehtestada lastekaitseseaduses eluaegse lastega töötamise keelu kohaldamise võimalus ka niisugustel kehalise väärkohtlemise juhtumitel, kui tegu on toime pandud alaealise suhtes korduvalt või süstemaatiliselt. „Hetkel võib karistusseadustikus kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel süüdi mõistetud inimene minna uuesti lastega seotud tööle pärast karistusandmete karistusregistrist kustutamist. Praegusel juhul kolm aastat pärast seda, kui lõpeb neile inimestele kohtuotsusega määratud katseaeg.“