Kohtunik oli distsiplinaaruurimise all

Kohtunik põhjendas oma otsust peamiselt sellega, et ta ei nõustunud kohtuasjas antud ringkonnakohtu juhistega, mistõttu polnud ta enda arvates erapooletu ega saanud seda asja enam lahendada. Samuti oli kohtuniku hinnangul asja menetlus veninud ja ta ei olnud alati tähtaegadest kinni pidanud. Kõigepealt taotles kohtunik enda taandamist maakohtu esimehe kohusetäitjalt, kes jättis tema avalduse rahuldamata. Seejärel soovis kohtuniku taandamist üks menetlusosaline ja ta taandas ennast ise.

Distsiplinaarkolleegium märkis, et kohtupraktika järgi pole kohtuniku taandamiseks tema tegelik erapoolikus või eelarvamuslikkus isegi vajalik – piisab, kui on põhjendatud kahtlused, mida kinnitavad objektiivsed asjaolud. Samas peaks olema välistatud olukord, kus menetlusosalised saavad valida endale meelepärase kohtuniku või kohtunik taandub ilmselgelt põhjendamatute ja alusetute kahtluste korral. Arvestada tuleb ka sellega, et kohtunikul pole lubatud õigusemõistmisest põhjendamatult ega kergekäeliselt keelduda. Kolleegium leidis, et praegusel juhul puudusid objektiivsed asjaolud, mis taandamist õigustaksid, ning kohtuniku põhjendused polnud piisavad ega veenvad. Kolleegiumi hinnangul on inimlikult mõistetav, et keerulistes õigusvaidlustes tekib põhimõttelisi lahkarvamusi õiguse tõlgendamisel ja kui kohtunik ei nõustu kõrgema astme kohtu juhtnööridega, siis võib tal olla mõnevõrra keerulisem oma lahendit põhjendada. Kolleegide seisukohtades kahtlemine ei ole sõltumatule kohtunikule keelatud, kuid see ei anna talle õigust tööülesandeid täitmata jätta, lahendi kirjutamist edasi lükata või sellest koguni loobuda.