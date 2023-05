Maaomanik kuhjas Tõrma iidse hiiemäe jalamile tohutud kivihunnikud

Aprilli keskel märkas Rakvere lähistel elav talunik, et tema kodust kiviviske kaugusel asuva hiiemäe piirialadel käivad kõvad põllutööd. Põline Tõrma küla mees on kindel, et kaitsealust pühapaika nüsiti põllutööriistadega väiksemaks.