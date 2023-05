SÕJAKOKKUVÕTE | Edasiminekud Bahmutis

Linnas endas käivad aga endiselt karmid lahingud, mille käigus on vastane siiski mõningasi edusamme teinud. Seda kinnitas ka asekaitseminister Hanna Maliar. Kyiv Independent kirjutab, et kui linnas sõdivad tagasihoidliku eduga Wagneri rühmituse võitlejad, siis seal, kus kaitsjad on edasi liikunud, olid neil ees tavalised Vene sõdurid. Ukraina relvajõudude peastaabi hinnangul ületasid Vene vägede kaotused elavjõus praeguseks 200 000 piiri.