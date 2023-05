JUHTKIRI | Metsaäri lood on muutunud lausa horror-meelelahutuseks

Mets on roheline kuld ja seda on meil rikkalikult, metsaga on kaetud üle poole Eesti pinnast. Paraku on sellega nii nagu iga teisegi väärtuslikuma varaga – see tõmbab magnetina ligi tegelasi ka elu tumedamalt poolelt. Metsaäri läks moodi juba taastatud vabariigi alguses, kohe pärast vanametallibuumi.