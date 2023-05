Isa mälestanud vennad hukkusid tules

Päästeamet kirjutab: „2023. aasta 6. mail istuvad kaks venda ühes Haapsalu korteri elutoas. Neil on kaasas rohkelt alkoholi. Tarbitakse erineva kangusega jooke, suitsetatakse tühjaks mitu suitsupakki ja mälestatakse oma hiljuti lahkunud isa. Kuid ühel hetkel võtab väsimus võimust, ja nii see koosviibimine lõpeb. Üks meestest otsustab aga magamistoas pikutades edasi tinistada ja tõmmata veel viimased sigaretid. See on saatuslik otsus.

Kell 7.42 kõlavad Haapsalu linnas sireenid ja sündmuskohale kihutavad päästemeeskonnad. Esialgse info kohaselt on põleng kortermaja kolmanda korruse korteris. Päästjad lõhuvad korteri välisukse ja leiavad eest suitsu täis eluruumid. Elutoa diivanilt tuuakse välja meesterahvas, kelle elustamine tulemust ei anna. Kõrvalasuvas magamistoas põleb diivan, millelt leitakse teine meesterahvas. Tulekahju ei ole suur, aga tagajärg on väga traagiline – hukkub kaks venda.

Päästeprofid põlenud eluruumidest suitsuandurit ei leia. Kuna suits on tunginud ka teistesse korteritesse, kontrollitakse üle kolm läheduses olevat eluruumi, kuid ka nendes puuduvad suitsuandurid.

Kahjuks ei ole traagiline maikuupäev sellega lõppenud. Mõned tunnid hiljem otsustavad järgmised kaks venda lahendada kolme viinapudeli „mõistatust“ ühes Järva valla eluhoones. Tehakse suitsu ja nauditakse päeva. Varsti murrab väsimus mõlemad vennad, kellest üks jääb magama elutuppa ja teine kõrvalruumi. Vaheust nende tubade vahel ei ole.

Ühel hetkel ärkab üks vendadest, sest kõrvaltoast kostab suitsuanduri signaal ja ruumid on suitsu täis. Põleb voodi, millel magab teine veli. Ärganu äratab karjudes oma venna ning nii jõuavad nad viimasel hetkel hoonest väljuda.

Kell 16.08 jõuavad päästemeeskonnad sündmuskohale ning leiavad eest lausleekides eluhoone, mida asutakse kohe kustutama, kuid tegelikkuses ei ole enam midagi päästa – see kodu on hävinud. Tuli võttis kõik, mis võtta andis, aga vennad said veel teise võimaluse koos vananeda. Nende elutee ei ole olnud kerge: vendi on tabanud hulk raskusi ja tehtud on halbu valikuid. Töökorras suitsuandur on aga olnud väga õige valik.