VENEMAA KODANIKUD TAHAVAD EESTISSE: „Muru on vaja niita ja ahi vajab kütmist.“

Märtsis võttis riigikogu menetlusse 1133 allkirjaga Venemaa kodanike kollektiivse pöördumise, mis palub Eesti riigil anda neile riiki sisenemiseks viisad, et nad saaksid hoolitseda oma Eestis asuva kinnisvara eest. „Teatud hetkest alates hakkas kinnisvara ostmine Venemaa kodanike poolt elavnema ja eesmärk on ilmselt midagi muud,“ ütleb Taro, et pöördumisele allakirjutanute mure niitmata muru pärast on arvatavasti üheksandajärguline ja peamine on soov pääseda Venemaalt Euroopasse.