Keskkriminaalpolitsei kahtlustab klientidel kaitseväeteenistust vältida aidanud Andrei Vesterineni kuriteos

ArmyLaw OÜ pakub inimestele juriidilist nõustamist ajateenistusest vabanemiseks, jättes klientidele mulje, et tegevus on seaduslik. Kahtlustuse kohaselt suunati kliente esitama valeandmeid oma elukoha või keeleoskuse kohta. Näiteks lasti klientidel oma elukoht registreerida välismaale, et jääda kättesaamatuks Kaitseressursside ametile, kes lähtub rahvastikuregistri andmetest. ArmyLaw esindajad tegid kliendi nimel esitatud valeandmetega toiminguid, et neid selliselt kaitseväeteenistusest vabastada.

Korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul saab praeguseks kogutud andmete pinnalt järeldada, et kliendid üritasid kaitseväeteenistusest vabaneda valeandmete esitamise teel. „Kuna täna oleme avalike uurimistoimingutega algusjärgus, siis hetkel ei ole võimalik kahtlustust täpsemalt avada. Küll aga tuleb rõhutada, et selline käitumine on igal juhul ebaeetiline. Oleme Eestis kokku leppinud, et kaitseväeteenistus on kohustuslik, ja on küüniline, et eriti praeguses julgeolekuolukorras teenib üks ettevõte tulu sellelt, et aitab sellest kohustusest viilida,“ ütles Kübarsepp.