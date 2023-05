TÄNA OLGU MAA PÜHA! Ahto Kaasik: maaema sünnipäeval austatakse seda, millest on kõik alguse saanud

Võime olla õnnelikud ja uhked, et esivanemate põline pärand on jõudnud sedavõrd elavalt meieni. Teame, et taevase jumala Taara sünnipaik asub Ebavere mäel ja teame, kunas tähistada Maaema sünnipäeve. Ikka siis, kui kogu elu on tärkamas ja loodus on täidetud lillelõhna ja linnulauluga.