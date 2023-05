JALUTAVAD TUIMALT MÖÖDA! Protestijad: rahvasaadikud ei ütle meile isegi tere

Nursipaluga seotud Facebooki grupis reklaamiti meeleavaldust kui protesti harjutusväljaku laienemise pärast. „See on meie maa!“ seisab reklaamil. Kui ajakirjanik kohalolevalt proualt selle kohta pärib, ütleb too, et tema midagi ei tea, tema on turist, kes tuli pealinnaga tutvuma. „Ma ei tea, et see on Nursipaluga kuidagi seotud. See on ju mingi EKRE üritus?“ pärib ta Õhtulehe reporterilt, kes vastuse võlgu jääb.