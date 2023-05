ENE PAJULA | Kui palju on Eestis heteromehi, kes on pere juurest uttu tõmmanud, jättes lapsed ja eluasemelaenu naise kaela? Kus on protestid selle vastu?

Aga see selleks. Hoopis halvemini tunneb mammi ennast selle haritlaste kirja pärast, mis on Kaja Kallasele saadetud. Seda enam, et mammi ei mäletagi enam, millal haritlased viimati üldse mingis asjas oma seisukohta avaldasid. Ja nüüd on nad siis seljad kokku pannud selleks, et toetada riiklikku kiusamist.