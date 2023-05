SEKKUB PAUL KERES! Opositsioon kaebab võimuliidu skandaalse advokaadi abil kohtusse: „Meid ei saa lihtsalt vaigistada!“

„Meil on väga tõsine poliitiline kriis,“ ütleb EKRE esimees Martin Helme. „Koalitsioon ei andnud meie kompromissettepanekule isegi tagasisidet. Selle asemel üllatati uute mängureeglitega,“ kurdab keskfraktsiooni juht Tanel Kiik. „Meie viimane õlekõrs on suures saalis obstruktsiooni rakendamine. Kui me seal ka ei tegutseks, küsiks ma, kus ja millal üldse tegutseda saame?!“ põrutab Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.

Kõigi kolme opositsioonipartei juhid teavitasid kolmapäeva hommikul enda fraktsioonidele, et kavatsevad Kivimäe ja Hussari otsuse vastu riigikohtusse minna. Vastuväiteid opositsioonipoliitikutelt ei kostunud.

„Valijad on andnud opositsioonile 41 mandaati, mida ei saa lihtsalt enamushäältega vaigistada,“ teatab Kiik bravuurikalt.